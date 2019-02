Det var under natten till den 5 oktober förra året som polisen bröt upp två dörrar till en lägenhet i Vasastaden för att genomföra en husrannsakan. Av ett skadeståndsanspråk som Stångåstaden riktade mot polisen framgår att polisen gjorde ett misstag. "Polisen bröt upp två dörrar och stormade in och skrämde livet ur familjen." Familjen hade nyligen flyttat in i den aktuella lägenheten och polisen var ute efter den tidigare hyresgästen.

I samband med husrannsakan skadades en ytterdörr och polisen har nu gått med på att betala 28 515 kronor i ersättning till Stångåstaden. "Åtgärderna var inte felaktiga med hänsyn till omständigheterna", skriver polisen i beslutet.