Vissa menar att Sarah Klang slog igenom den där dagen då hon framförde två låtar under "På spåret" i januari. Men för Sarah Klang började allt långt innan dess.

– Tiden efter den spelningen har varit jättekul, en väldigt intensiv tid. Men för många verkar det som att allt hände över en natt och så är det ju inte riktigt. Jag har lagt en del tid på det här innan också, säger Sarah Klang.

Framträdandet i början på året satte ändå vissa spår. Klang var redan uppbokad på spelningar runt om i landet, men efter "På spåret" sålde alla biljetter slut.

– Att det blev så uppskattat är jättekul, säger hon.

Sarah har alltid drömt om att leva på musiken. Men att drömma om någonting och tro att det faktiskt kan gå i uppfyllelse är olika saker.

– Jag har alltid vetat att det är det här jag vill göra. Men det gäller att ta tag i det. Det är mycket och många som säger att det är omöjligt.

Sarah berättar om en omgivning med fokus på studier och jobb, att det är så man ska göra. Om hur svårt det är att faktiskt satsa på musiken.

– Det är också svårt att se det här som ett jobb. Jag älskar detta, det är min passion. Men jag har haft riktiga heltidsjobb på restaurang och dagis, jobb där man får ont i ryggen. I jämförelse med det så kan det här kännas överväldigande lyxigt. Att göra det man brinner för, det är inte alla som får göra det, säger Sarah Klang.

Livet som artist är visserligen inte helt enkelt det heller. Med 70 spelningar under sommaren och två stora turnéer i år kan det bli minst sagt stressigt. Och så finns självkritiken där.

– Men det får man leva med.

Sarah Klang släppte i februari sitt debutalbum "Love in the milky way", och låten "Left me on fire" blev snabbt en hit. Hennes musik har kallats för country och Americana, men för Sarah spelar det inte så stor roll.

– Det är lättsmält musik, säger hon.

Den 17 november är det dags för Sarah Klang att inta Linköping Konsert & kongress, som en del av en större turné som nyligen drog igång i Uppsala.

– Det är roligt att åka runt i Sverige. Att jämföra olika städers torg och varianter av pad thai, säger hon med ett skratt.

– Alla som kom sist får gärna komma igen. Det kommer bli jätteroligt, säger Sarah Klang.