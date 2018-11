Mozzarella Ristorante på Nygatan har i flera år samlat på sig anmärkningar när miljöskyddsinspektörerna kommit på kontroller. Vid omkontrollerna har det sett bättre ut.

– De åtgärdar när vi säger till, men de saknar rutiner och arbetsmetoder för att sköta städningen kontinuerligt, kommenterar miljöskyddsinspektör Charlotta Paulsson.

Enligt miljökontorets rapport handlar det om ingrodd smuts på många ställen, bland annat på golvet under arbetsbänkar och kylar. Tvättställ, kakelplattor, handtag till kylskåp, golvbrunn, fläktar, kylar och frysrum får också anmärkningar.

Att restauranger får anmärkningar för bristande städning är relativt vanligt. Men att en restaurang föreläggs att förbättra städningen med hot om vite är ovanligt.

– Det händer bara någon gång per år i Linköping. Vi tar bara till viten om det handlar om upprepade avvikelser, säger Malin Hultegård, avdelningschef på miljökontoret.

Föreläggande med vite är den näst strängaste åtgärden. Det finns också möjlighet att stänga en restaurang som anses hälsofarlig.

– Då kan det handla om smuts direkt på arbetsbänkar och skärbrädor, och det var inte fallet på Mozzarella. Men alla köksutrymmen måste hållas rena för att förhindra att bakterier växer till och sprids, säger Hultegård.

Vitesärendet ska tas upp på bygg- och miljönämndens möte 22 november. Om politikerna följer miljökontorets förslag kommer Mozzarella att kontrolleras en gång i månaden i fyra månader, och om städningen underkänns kan det kosta restaurangen 10 000 kronor per gång.

MeirVaknin har drivit Mozzarella i 15 år. Han säger att han uppskattar inspektörernas arbete.

– Det är bra att de finns och de är alltid välkomna. Det är en stor restaurang och det kan finnas lite här och lite där som man missat. Men vi städar varje dag och gör vårt bästa, säger han.

Att det skulle ha varit smutsigt på restaurangen håller inte Vaknin med om.

– Det är renare här än på sjukhuset. Där är det många som blir smittade, hos oss har aldrig någon blivit sjuk.

Vaknin har vidtagit åtgärder efter inspektörernas senaste besök och han räknar inte med några problem vid kommande kontroller.

– Förut var det väldigt svårt att komma åt att städa under kylarna och där kunde det blåsa in papper och annat. Nu har vi satt upp en skyddande list. Vi har också köpt in städutrustning med högt ångtryck, berättar han.