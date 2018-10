Det skulle bli steg nummer två i den planerade höjningen. Avgiften höjdes med sex procent i april, men detta räcker inte till för att kunna täcka kostnaderna, enligt Tekniska verken i Linköping, som ansvarar för sophämtning, och föreslår nu ytterligare en höjning.

– Sophämtningen drivs enligt självkostnadsprincip och innan höjningen i april, har vi inte justerat priserna sedan 2008. Med en oförändrad taxa kommer verksamheten att få ett stort negativt underskott. För att täcka kostnaderna behöver vi höja priserna med ytterligare nio procent, uppger Liselott Myrbråten, affärsområdeschef för avfallstjänster på Tekniska verken, i ett pressmeddelande.

För en villaägare med ett kärl på 190 liter skulle höjningen på nio procent motsvara en ökad fasttaxa med 5,30 kronor per månad, det vill säga från nuvarande 712 kronor per år till 776 kronor per år samt en ökning med 23 öre per kilo på den rörliga avgiften, från 2,55 öre per kilo till 2,78 öre per kilo.

Enligt Liselott Myrbråten har avgiften för sophämtning i Linköping legat under riksgenomsnittet och kommer att fortsätta göra det även efter en höjning av taxan.

För att den nya taxan ska gälla måste kommunfullmäktige först godkänna den.