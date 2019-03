Mellan den 27 maj och den 16 oktober förra året lade 20-åringen ut annonser på nätet och påstod att han hade varor – som datorkomponenter, studentlitteratur och hundutrustning – till försäljning. 35 personer runt om i landet nappade på 20-åringens erbjudanden och betalade för varor som aldrig levererades.

20-åringen döms nu för 23 fall av bedrägeri och tolv fall av ringa bedrägeri. Han ska betala sammanlagt drygt 38 000 kronor till de drabbade i skadestånd.

Under rättegången erkände 20-åringen allt som lades honom till last. Han berättade att han var inne i ett spelmissbruk och att pengarna han fick in på sin brottsliga verksamhet gick till spel. 20-åringen trodde att han skulle vinna tillbaka alla förlorade pengar för att sedan kunna betala tillbaka pengarna till de lurade personerna.

Linköpings tingsrätt menar att straffvärdet ligger på fängelse i fyra månader. Domstolen anser dock att 20-åringen är i behov av vård och dömer honom istället till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.