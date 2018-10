Barn utklädda till skelett, häxor och pumpor intog under onsdagen Trädgårdsföreningen för en spöklik kväll. Formellt arrangerades "Halloween i parken" mellan klockan 16 och 19 under onsdagen, men redan innan 16 hade en kö till ansiktsmålningen bildats, och utanför växthuset delades en orange häxbrygd ut tillsammans med ögongodis, bokstavligt talat. Senare under kvällen kunde barn och vuxna fascineras av en eldshow eller kanske skrämmas under en spökvandring.

– Kolla, kusligheter i bergrummet, utbrister en pappa som är aningen mer exalterad än sina barn.

När klockan slår 16 öppnas portarna för den populära ansiktsmålningen, och en av de första fram är Felix Ejderfjäll. Vad hans ansiktsmålning faktiskt ska föreställa är dock oklart, möjligtvis en vampyr.

|

– Det var en massa olika bilder som man fick välja bland, förklarar Felix Ejderfjäll.

Det bästa med Halloween är att man får klä ut sig, tycker Felix. Denna Halloween firar han tillsammans med sin bror Oliver och gammelmoster Mimmi, och tillsammans ska de se vad resten av Trädgårdsföreningen har att bjuda på.