– Många har en bild av att jakten är hetsig, att man ska skjuta mycket och fort, och så kanske det är ibland, men det är en otroligt liten del av jakten. Det är vägen fram till skotten som är det intressanta, säger jägaren, tillika lantbrukaren, när vi besöker honom på gården utanför Horn.

Det är bara några dagar efter premiären av SVT:s nya produktion "Jaktliv" som vi slår oss ned vid Thomas Knutssons matbord för att ta ett snack. Reaktionerna på hans medverkan har varit många, både ris och ros, men själv känner han sig stolt och nöjd. Efter att ha sett avsnittet tycker han att programmet fyller sitt syfte, nämligen att visa på nära håll hur jakten allt som oftast ser ut och går till.

– 95 procent av jakten ser ut precis så här, att man åker ut själv eller några stycken, att det är ganska lugnt och stillsamt och att man oftast kommer hem utan att ha skjutit något vilt. Vi vill få folk att förstå att det är viktigt att vi förvaltar det vilt vi har och att jakten i sig faktiskt är väldigt harmonisk, med häftiga naturupplevelser, berättar Hornjägaren.

I totalt åtta avsnitt besöker programledarna Evelina Åslund Bäck och Peter Ekeström olika jaktprofiler runt om i hela landet. Varje del fokuserar på ett visst jaktslag och när Thomas Knutsson medverkar är det vildsvinet som hamnar under luppen. Att ge sig ut i jaktmarkerna tillsammans med ett tv-team var en av Hornjägarens större utmaningar den gångna hösten.

– Det var fruktansvärt stressigt att spela in, vi hade en enorm tidspress. Under två och en halv dag skulle vi spela in 30 minuter jakt, vanligtvis har man kanske en till två veckor på sig. Dessutom är grisjakten den allra svåraste, förklarar Knutsson och fortsätter:

– Min kunskap om vildsvin är att de är så pass svåra att jaga och att de förökar sig så pass fort så att det nästan är svårt att hinna med att hålla nere stammen. Jag tycker att vi förmedlade en bra bild av vildsvinsjakten, att den inte är så macho som många tror.

Själv jagar Knutsson, inte bara vildsvin, utan också älg och björn och i de flesta fall blir han inlejd av andra jaktlag. För honom är arbetet med hundarna och tillgången till eget närproducerat kött det allra viktigaste.

– Jag kan absolut förstå det motstånd som finns mot jakten, men jag tror det bygger mycket på okunskap och det vill vi ändra på. Vi måste fortsätta att jaga, men det är viktigt att vi jägare sköter jakten och att vi jagar på viltets villkor, avslutar Thomas Knutsson.