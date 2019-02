– Ja, vi har blivit lovade att få vara kvar till sommaren. Kommunen kommer i höst att inleda förarbetet med en flytt av Lärcentrum dit, säger Kent Hidsjö, ordförande i bridgeklubben.

Efter runt 30 år som hyresgäst i Folkets Hus i Kisa fick klubben flytta när kommunen tog över fastigheten. De senaste fem åren har klubben hyrt lokaler i Stjärnebo.

– Vi har fått en del förslag på lokaler. Problemet för oss är att vi måste ha ganska stora ytor, cirka hundra kvadratmeter plus ett förråd för bord och annat material, säger Kent Hidsjö.

|

Nyligen hade bridgesällskapet årsmöte och Kent Hidsjö fick nytt förtroende som ordförande. Kassör i klubben är Tommy Larsson och sekretare är Jonas Hjelte. Övriga i styrelsen är Tony Lindblom och Fredrik Banck. Styrelseersättare är Bo Flyme, Peter Hahne och Sven-Arne Svensson.

Vid årsskiftet hade föreningen 63 medlemmar.

– Vi ökade under förra året med åtta medlemmar och dessa fick vi då vi körde en nybörjarkurs som startade i januari 2018, säger Kent Hidsjö.

Under förra året arrangerades klubbspel på onsdagar vid 17 tillfällen under våren och 19 tillfällen under hösten. Sommarbridgen avgjordes under tio kvällar.

|

I samband med årsmötet spelades även en tävling som Kent Hidsjö vann i par med Tony Lindblom med poängen 108. Tvåa kom Bo Flyme/Peter Hahne, 98,0 Tvåa kom Anders Karlsson/Fredrik Banck, 90,3.