Politik Centerledaren Annie Lööf och dottern Saga har nu blivit formellt utskrivna från sjukhuset efter över två månader.

"I dag på Sagas 72:a levnadsdag blev vi utskrivna från sjukhuset! Under dessa drygt 10 veckor har hon mer än dubblerat sin vikt, lärt sig amma och andas kontinuerligt – en lovande start!", skriver Annie Lööf på Instagram.

Den 21 januari, när Saga var sju veckor gammal, avslöjade Annie Lööf att det fortfarande var en hel månad kvar till beräknad nedkomst. Födseln skedde redan i vecka 28, i början av december.

"Innerligt tack till avdelning 61 på Sachsska barnsjukhuset på Södersjukhuset för all vård och omsorg under denna långa period och till personalen på Karolinska i Solna under dotterns första dagar!", avslutar Centerledaren.