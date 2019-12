Fem personer har förts till sjukhus efter macheteattacken i Monsey, ett område i staden Ramapo i delstaten New York känt som ett centrum för ortodoxa judar.

En oidentifierad gärningsman tog sig sent på lördagskvällen, lokal tid, in hos en rabbin där ett chanukkafirande pågick.

Det var dussintals personer därinne, säger Yossi Gestetner vid den judisk-ortodoxa organisationen OJPAC till New York Times.

Enligt OJPAC är tillståndet för två av de skadade kritiskt.

Jag bad för mitt liv, berättar 65-årige Aron Kohn, som deltog i firandet, till New York Times.

Enligt Kohn hade angriparen en kniv "stor som ett kvastskaft".

Polisen kunde några timmar efter macheteattacken stoppa den person som misstänks ligga bakom dådet.

"Den misstänkte flydde brottsplatsen, men han är nu gripen", skriver polisen i Ramapo på sin Facebooksida.

Motivet bakom attacken är ännu okänt men USA, och särskilt den amerikanska östkusten, har under det senaste året skakats av flera antisemitiska dåd. Så sent som den 11 december dödades sex människor, inklusive två gärningspersoner, i en attack mot en judisk livsmedelsbutik i Jersey City utanför New York.

New Yorks guvernör Andrew Cuomo har instruerat delstatspolisens hatbrottsgrupp att utreda fallet.

"Vi har nolltolerans mot antisemitism i New York och kommer att använda lagens fulla kraft för att hålla angriparen ansvarig", skriver guvernören på Twitter.