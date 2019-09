När Motala AIF inledde vårsäsongen lite darrigt så var det nog många som räknade bort deras chanser till att nå en topplacering i division 2 södra Svealand.

Men när det nu bara återstår sex omgångar att spela så är Maif uppe på fjärde plats och har bara fyra poäng upp till tabelltvåan Enskede och kval uppåt.

Förklaringen är enkel om man frågar tränaren Christer Persson.

– Vi har varit stabila över tid nu. Bortser man från matchen mot Haninge, som vi förlorade på övertid, så har vi haft tolv matcher i rad utan förlust. Det vore konstigt om det inte visade sig i tabellen också, säger han med ett litet leende.

Han fortsätter:

– Det hackade lite i vårt spel under den första tredjedelen av serien. Men det var något jag räknade med. Det var mycket som var nytt och det tar sin tid innan det sätter sig. Men efter det så har vi visat att det finns en stabilitet i vårt spel och jag tror att vi är jobbig att möta nu. VI jobbar hårt i vårt försvarsspel och går in rejält i alla dueller.

Han menar också att Maif nu börjar hitta mer rätt i anfallsspelet och hittat vägar för att göra mål och avgöra matcher. På mer än ett sätt.

– Vi har gjort en hel del mål på fasta situationer och fått en bredd i vårt anfallsspel som är skön att ha.

Men det är ändå Maifs defensiv som stuckit ut under säsongen. För med bara 20 insläppta mål så är Maif det lag i serien som har släppt in minst baklängesmål.

– Det är väl inget mål vi har att släppa in minst mål. Men det vittnar om ett stabilt och bra försvarsspel och jag tror det är skönt för spelarna att ha den tryggheten.

På lördagseftermiddagen ställs Maif nu tabellfemman FC Stockholm på bortaplan. Ett motstånd som Maif i våras föll med 30 mot på Idrottsparken.

– Det var en jämn match och små marginaler som avgjorde. De fick första målet på frispark och sen gjorde de ytterligare två i slutet när vi tryckte upp. Så vi har revansch att utkräva men det blir tufft, säger Persson.

Han får stuva om i uppställningen jämfört med senast. För både Besart Kalludra och Khaled Qasem är avstängda.

Återkommer i truppen gör dock Renato Rako som var just avstängd senast.



Och även om Persson poängterar att fokus först och främst ligger på helgens match så är han medveten om att de nu går in i den sista fjärdedelen av serien. Eller slutspurten om ni så vill.

– Vi måste upp i topprestationer i de sex matcher vi har kvar nu. Så får vi hoppas att det blir kul att titta på tabellen efteråt.