Storbritannien skulle ha lämnat EU i fredags, men söker fortfarande en plan att enas om. Tre gånger om har premiärminister Theresa May fått nej för det utträdesavtal som hon förhandlat fram med EU. Ett nytt försök kan vänta senare den här veckan. May har kallat in till ett rejält regeringsmöte i morgon: först tre timmar med de tyngsta ledamöterna, sedan två timmar med hela regeringen.

Dessförinnan väntar emellertid ännu en het röstningskväll i underhuset.

Ledamöterna ska i kväll fortsätta med de vägledande omröstningar som man inledde i onsdags i förra veckan. Alla de åtta alternativa brexitförslag som då debatterades blev visserligen nedröstade med fler nej än ja från ledamöterna. Nu hoppas dock initiativtagarna kunna hamra fram en majoritet för åtminstone något av förslagen när ett färre antal av de åtta återigen förs upp på bordet.

Norge plus?

Inte minst är den konservative ledamoten Nick Boles optimist kring sitt förslag om att låta Storbritannien stanna kvar på EU:s inre marknad genom att ansluta sig till frihandelsorganisationen Efta, delvis anta EES-avtalet och skapa ett tullarrangemang med EU med gemensamma tullar utåt.

Förslaget, kallat för "inre marknaden 2.0/Norge plus" – med tanke på dess likheter med det förhållande som Efta-landet Norge har till EU – fick stryk med 95 röster, 188 mot 283, i förra veckan. Nu tänker dock båda de två största oppositionspartierna ställa sig bakom Boles.

"I enlighet med vår policy kommer vi att stödja förslag som håller kvar alternativ på bordet som förhindrar ett skadligt Tory-avtal eller inget avtal alls", uppger en Labour-talesman enligt tidningen The Guardian.

Vi kommer att vara redo för kompromisser för att skydda jobb och stanna kvar i den inre marknaden och tullunionen så vi kommer att rösta för Boles-förslaget, säger i sin tur Ian Blackford, SNP:s gruppledare i parlamentet, till BBC.

"Nu har det en riktig chans att samla den majoritet som premiärministern hittills har misslyckats med", skriver en nöjd Boles på Twitter.

Bercow avgör

Vilka förslag som det ska röstas om i kväll är dock ännu inte klart. Som vanligt ligger det i händerna på talman John Bercow att välja, vilket väntas ske tidigt i kväll. Själva röstandet inleds sedan först vid 21-tiden, med resultat tidigast kring 23, svensk tid.

De förslag som kom närmast en seger i förra veckan var annars ett förslag från konservative Ken Clarke om en tullunion (264 röster mot 272) samt Labour-ledamoten Margaret Becketts önskemål om en andra folkomröstning för att spika en eventuell uppgörelse (268 röster mot 295).

Samtidigt är det fortsatt oklart hur regeringen kommer att agera om något av de alternativa förslagen får stöd i parlamentet. Omröstningarna är fortsatt bara vägledande, utan bindande krav på regeringen.

Två veckor kvar

Övriga EU sitter samtidigt och väntar otåligt på besked från London om hur, när och ens om Storbritannien har tänkt sig att lämna unionen.

Tålamodet är på väg att rinna ut. Vi vet vad det brittiska parlamentet säger nej till, men vi vet inte vad de säger ja till, konstaterade kommissionsordförande Jean-Claude Juncker i en italiensk tv-intervju i går, enligt nyhetsbyrån Reuters.

"Brexit är inget dåligt aprilskämt utan tragisk verklighet för alla våra medborgare och företag. För en gångs skull: rösta ja i kväll, i stället för ännu ett nej", skriver i sin tur EU-parlamentets brexitsamordnare Guy Verhofstadt på Twitter.

Övriga EU har gett Storbritannien till den 12 april på sig att bestämma sig om vägen vidare. Den 10 april håller de 27 kvarstannande stats- och regeringscheferna ett extrainsatt brexittoppmöte i Bryssel.