Två personer ska ha setts springa från platsen och försvinna i en svart bil, säger Anna Westberg, presstalesperson vid Stockholmspolisen.

Den skottskadade mannen fördes med ambulans till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. En stor polisinsats söker efter gärningsmännen.

Skjutning inträffade vid 19-tiden. Flera personer hade vid 21-tiden tagits in för förhör, men de är inte misstänkta för något, enligt polisen. Polisen knackar även dörr i området. Enligt Aftonbladet stannade polisen flera bilar på E18 i höjd med Hjulsta för kontroll i samband med skottlossningen. Polisens piketstyrka kallades också in och tog sig in i ett flerfamiljshus i området.

Detta är den tredje skjutningen i Jakobsberg sedan i lördags. Under tisdagen besköts en man i en närbutik i samma område, även då av två personer.

Det var också en svart bil där. Men det är för tidigt att tala om kopplingar, men det är givetvis något som vi tittar på, säger Anna Westberg.

Den 26 januari inträffade en skjutning inne på samma närbutik, då en man sköts i benet. Polisen utreder även om den händelsen har någon koppling till dödsskjutningen.