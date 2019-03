Januari 2015, Paris:

Två maskerade personer tar sig in på satirtidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris och skjuter omkring sig. 12 människor dödas, 11 skadas. Polisjakten slutar i ett gisslandrama utanför Paris, där de två misstänkta gärningsmännen dödas. Parallellt med detta drama tar en man personer som gisslan i en butik, och kräver att gärningsmännen ska gå fria. Fyra ur gisslan och gisslantagaren dödas.

Februari 2015, Köpenhamn:

En man avlossar 28 skott mot ett kulturhus i Köpenhamn där den svenske konstnären Lars Vilks befinner sig. En person dödas. Under natten skjuter mannen ihjäl en vakt utanför en synagoga. Tidigt på morgonen skjuts gärningsmannen ihjäl av polis.

Juni 2015; USA

En 21-åring skjuter ihjäl nio svarta människor när de ägnade sig åt bibelstudier i en metodistkyrka i Charleston i South Carolina.

November 2015, Paris:

En rad samordnade terrordåd genomförs i Paris. En fotbollslandskamp i Saint-Denis, konsertlokalen Bataclan och flera restauranger angrips av självmordsbombare och beväpnade män under en blodig fredagskväll. Totalt dödas 130 personer.

Mars 2016, Bryssel:

Sprängladdningar detonerar på Bryssels internationella flygplats Zaventem. En dryg timme senare sker en explosion på ett tåg vid tunnelbanestationen Maalbeek, som ligger alldeles intill EU-kommissionens högkvarter. Över 30 människor dödas och omkring 300 skadas i de båda självmordsattackerna, som extremistgruppen Islamiska staten (IS) tar på sig

Juni 2016, Turkiet:

Tre gärningsmän öppnar eld mot passagerare vid Istanbul-flygplatsen Atatürk och utlöser sedan sprängladdningar. Minst 47 människor dödas och mer än 200 skadas.

Juni 2016, USA:

49 människor dödas vid en attack mot en gayklubb i Orlando i Florida, den dödligaste masskjutningen i USA:s historia. Gärningsmannen, som kallade sig "muslimsk soldat", sköts till döds av polisen.

Juli 2016, Nice:

Över 80 människor dödas när en lastbil kör rakt in i en folksamling under nationaldagsfirandet i Nice. Föraren skjuts till döds av polis.

Juli 2016, München:

En 18-årig man skjuter ihjäl nio människor i ett köpcentrum i München i Tyskland. 18-åringen, en tyskiranier som är född och uppvuxen i München, skjuter sig själv i närheten av attentatsplatsen.

December 2016, Berlin:

En lastbil körs in i en folkmassa vid en julmarknad vid Kurfürstendamm i västra Berlin. Minst tolv personer dör och närmare 50 skadas. IS påstår via ett av sina propagandaorgan att "en IS-soldat" inspirerats att genomföra dådet.

Januari 2017, Kanada:

Sex människor skjuts ihjäl vid en attack i en moské i kanadensiska Québec. Kanadas premiärminister Justin Trudeau kallar attacken ett terrordåd.

Mars 2017, London:

Fem människor dödas och över 50 skadas när en man kör på ett stort antal människor på Westminister Bridge i London.

April 2017, S:t Petersburg:

13 människor dödas när en bomb exploderar i tunnelbanan i S:t Petersburg i Ryssland. Självmordsbombaren pekas ut som en rysk medborgare född i Kirgizistan.

April 2017, Stockholm:

En man kör in i människor på Drottninggatan i centrala Stockholm och kraschar därefter in i varuhuset Åhléns. Fem människor dödas och ett tiotal skadas.

Maj 2017, Manchester:

22 människor, varav flera barn, dödas i samband med en självmordsattack vid popstjärnan Ariana Grandes konsert i Manchester. IS tar på sig dådet.

Juni 2017, London:

Åtta personer dödas och 50 skadas när tre gärningsmän först kör in i folkmassan på London bridge med en skåpbil och sedan går till angrepp mot människor med kniv vid Borough Market.

Augusti 2017, Barcelona:

En vit skåpbil rammar människor på den populära turistgatan La Rambla. Minst fjorton personer dödas och 130 skadade i vad som blev Europas nionde terrordåd år 2017.

November 2017, USA:

En gärningsman dödar 58 personer när han öppnar eld från ett hotellfönster på paradgatan i Las Vegas. Han tar sedan sitt eget liv.

I det lilla samhället Sutherland Springs i Texas dödas 26 personer när en person öppnar eld under en söndagsgudstjänst.

Oktober 2018, USA:

Elva personer skjuts till döds i en synagoga i Pittsburgh i USA.

November 2018, USA:

Tolv personer skjuts ihjäl när en man plötsligt öppnar eld på en bar i södra Kalifornien i USA.

Januari 2019, Kenya:

21 människor dödas i en terrorattack vid ett lyxhotell i Kenyas huvudstad Nairobi. Den islamistiska terrorgruppen al-Shabaab säger sig ligga bakom dådet.