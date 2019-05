Hon hann knappt lämna podiet från vilket hon meddelade sin avgång innan frågorna och omdömena om Theresa May började hagla.

Frankrikes president Emmanuel Macron hyllar May för hennes modiga arbete med att få till ett brittsikt utträde. Samtidigt uppmanar han Storbritannien att förtydliga vad det får för konsekvenser för brexit att May nu kastar in handduken.

Mer försonliga toner kommer från Nederländerna, vars premiärminister Mark Rutte påpekar att Storbritanniens senaste utträdesavtal fortfarande finns kvar på förhandlingsbordet. Samma budskap kommer från EU-kommissionen där en talesperson hävdar att Mays avgång inte påverkar utträdesförhandlingarna – avtalet ligger kvar. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker säger i sin tur att han uppskattat att arbeta med May.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel, som själv lämnar sin roll senast om två år, uttrycker respekt för Theresa Mays beslut. Mays motståndare Nigel Farage, som nyligen startade Brexitpartiet, tar dock tillfället i akt att kritisera hennes fingertoppskänsla. I en kommentar till hennes avgång säger han att May missbedömt stämningen bland hennes partikollegor men också det brittiska folket.

Mays partikollega och möjliga efterträdare Boris Johnson tycker att det nu är dags att "leverera brexit".