Samtidigt hårdnar motståndet mot den konservativa premiärministern Theresa May, enligt BBC News. Flera av Mays partikamrater, däribland den EU-skeptiske parlamentsledamoten Nigel Evans, väntas under dagen be Toryledningen om tillåtelse att hålla ett misstroendevotum mot den hårt ansatta partiordföranden. En sådan omröstning är egentligen inte möjlig förrän tidigast i vinter, eftersom May överlevde en likadan votering i december, och reglerna säger att det måste gå tolv månader innan nästa kan hållas.

I tisdags öppnade May för en andra folkomröstning om brexit. Parlamentet i London har tidigare röstat nej till ett sådant förslag, men i den nya brexitplanen finns ett krav på en ny votering om en eventuell ny folkomröstning. Det finns uppgifter om att regeringen kan komma att lägga fram sin nya plan för omröstning i underhuset redan i början av juni.

Storbritannien och övriga EU kom i november 2018 överens om ett brittiskt utträdesavtal, men May har trots tre försök hittills inte lyckats baxa planen igenom parlamentet, där motståndet både från oppositionen och inifrån hennes parti är starkt.