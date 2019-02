Trots att det formellt inte stod på dagordningen var brexit ordet på allas läppar under EU-ländernas toppmöte med Arabförbundet i egyptiska Sharm el-Sheikh.

Vi gör framsteg, säger kommissionsordförande Jean-Claude Juncker på en presskonferens efter att ha hållit ett enskilt sidomöte med brittiska premiärministern Theresa May.

Permanente rådsordföranden Donald Tusk är samtidigt orolig för en "kaotisk brexit", utan färdigt utträdelseavtal, och skulle gärna skjuta upp det utträde som än så länge ligger inplanerat till den 29 mars.

I den situation vi befinner oss så vore en förlängning det logiska beslutet. Men premiärminister May tror fortfarande att det går att undvika det, säger Tusk i Sharm el-Sheikh.

Omröstning väntar

Theresa May själv står på sig när hon håller presskonferens. Att försena processen innebär inget annat än en försening, tycker premiärministern.

Det ger inget beslut i parlamentet, det ger ingen uppgörelse, säger May, som fortsatt hoppas på att diskussioner med EU ska leda fram till någon form av garantier kring utträdelseavtalets så omdiskuterade nödlösning om Nordirland.

Vi har det inom räckhåll, hävdar May.

På tisdagen rapporterar hon tillbaka till parlamentet i London, samtidigt som nya diskussioner om nödlösningen förs i Bryssel.

Under tiden formerar sig underhusets olika falanger inför ännu en tung brexitvecka i parlamentet.

Ledamöterna ska på onsdag debattera och rösta om sin syn på läget just nu. Det som sägs då kommer att spela tungt in på den nya avgörande omröstning om ett utträdelseavtal som May utlovat till senast den 12 mars.

Perfekt för May?

Framför allt diskuteras två förslag som på olika sätt bäddar för en förlängd förhandlingstid med EU. Båda kan komma att spela premiärministern perfekt i händerna.

Om något av dem går igenom hamnar pressen på brexitvännerna. Då står de inför valet den 12 mars att antingen stödja Mays utträdelseavtal eller riskera att processen skjuts upp.

Om inget av dem godkänns på onsdag hamnar pressen i stället hos alla dem som oroas för ett avtalslöst utträde. Då står i stället de inför valet den 12 mars att antingen stödja utträdelseavtalet, eller riskera konsekvenserna av en helt oordnad brexit.

Samtidigt är det långt ifrån säkert att EU-sidan rakt av accepterar ett eventuellt brittiskt önskemål om en förlängning. Till tidningen The Guardian har EU-diplomater talat om att man i så fall vill ha en rejäl förlängning, fram till den 31 december 2020 för att undvika att det nuvarande dödläget bara skjuts upp till i vår eller i sommar.