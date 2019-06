Intensiva förhandlingar pågår i Washington DC, där bland andra Mexikos utrikesminister Marcelo Erbrard befinner sig. Men trots att både mexikanska företrädare och Vita huset hävdar att samtalen är framgångsrika har inget genombrott ännu nåtts.

USA:s inställningar har inte ändrats, i nuläget går vi vidare med tullar, sade Vita husets pressekreterare Sarah Sanders sent på torsdagen enligt nyhetskanalen CNN.

Fyrfaldig ökning

Det var i slutet av maj som president Donald Trump hotade att införa tullarna – och att gradvis öka dem upp till som mest 25 procent – till dess att "problemet med olaglig invandring är löst". Trump påstår att Mexiko är passivt delaktigt i att tillåta massinvandring mot USA och att detta utgör en kris och ett extraordinärt hot mot USA:s säkerhet.

Gränssäkerhet är en profilfråga för Trump som länge hävdat att narkotika och brottslingar flödar över landets södra gräns. Ett av hans mest framträdande vallöften var att bygga en gränsmur mot Mexiko.

Efter hans senaste utspel har Mexiko vidtagit en rad åtgärder för att hejda migrantströmmen norrut och blidka USA. Till exempel har omkring 1 200 personer på väg från Centralamerika mot USA stoppats av mexikansk polis och militär. Och löftet att skicka 6 000 soldater från nationalgardet till landets södra gräns mot Guatemala är en rejäl ökning gentemot de 1 500 soldater som i nuläget bevakar gränserna, skriver tidningen Mexico News Daily.

Skydd i första land?

Samtalen i Washington DC väntas fortsätta under fredagen, bland annat med fokus på en uppgörelse om ändrade asylregler som USA gärna vill se. En sådan skulle innebära att migranter som flyr våldsamheter i sina centralamerikanska hemländer måste söka skydd i det första land de kommer till – och inte vänta tills de kommer till USA, rapporterar tidningen The New York Times. Det skulle tvinga flyende från Guatemala att söka skydd i Mexiko och flyende från El Salvador och Honduras att göra detsamma i Guatemala,

USA vill också utöka det program som tvingar migranter som söker skydd i USA att vänta i Mexiko medan deras ansökningar behandlas.

Inga beslut lär dock fattas förrän president Donald Trump återvänder från sitt besök i Europa, något som sker sent på fredagskvällen svensk tid.

Jätteökning

Antalet migranter som greps för att antingen ha försökt ta sig över USA södra gräns olagligt eller ha försökt ta sig över gränsen utan korrekt dokumentation steg dramatiskt till drygt 144 000 under maj. Det är det högsta antalet gripanden under en enskild månad på 13 år, enligt statiskt från USA:s gränsmyndighet CBP.