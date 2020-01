Mexiko En stor grupp människor från Centralamerika förbereder sig för att gå över gränsen från Guatemala till Mexiko på sin väg mot USA. Under helgen hejdade mexikansk militär runt 1 500 migranter som ville in i landet.

Gränsbevakningen har stärkts med anledning av den så kallade migrantkaravanen.

Små grupper av människor lyckades ta sig in i Mexiko under helgen, men de flesta av de runt 2 000 migranterna befinner sig fortfarande i den guatemalanska gränsstaden Tecún Umán. De tror att de har bättre chans att ta sig över gränsen i en stor grupp under måndagen.

USA:s president Donald Trump har uppmanat centralamerikanska länder att minska antalet migranter som är på väg mot USA.

Mexiko erbjöd under helgen migranter arbete i landets södra delar. De som inte tar emot jobb eller söker asyl kommer inte heller att få ta sig igenom landet och vidare till USA, meddelar inrikesdepartementet.