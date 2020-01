Så länge vi har stark tillit, arbetar tillsammans, vetenskapliga förebyggande åtgärder och botmedel, samt korrekta strategier så kommer vi definitivt att vinna detta slag, sade president Xi Jinping på lördagen sedan han hållit ett möte med den mäktiga politbyrån om åtgärder för att bekämpa utbrottet.

Ungefär samtidigt rapporterade den statskontrollerade tv-kanalen CCTV att Kina från och med den 27 januari inför totalstopp för gruppresor. Stoppet innebär att samtliga tjänster som rör utländska gruppresor, inklusive hotell-, flygplans- och biljettbokningar genom kinesiska resebyråer kommer att ställas in.

Enligt tv-inslaget, där man hänvisar till ett tillkännagivande från turismmyndigheten, stoppades gruppresor inom landet redan i fredags.

Tidigare meddelade myndigheterna i Hongkong att man höjer säkerhetsnivån till högsta möjliga i ett försök att hindra smittan från att spridas. Alla officiella nyårsfiranden har ställts in och skolorna hålls stängda till den 17 februari. Alla flyg och höghastighetståg mellan Hongkong och mångmiljonstaden Wuhan, där smittan först identifierades, har stoppats tills vidare.

Hongkong har hittills fem bekräftade fall av smittan, alla kopplade till Wuhan, och 122 människor vårdas för misstänkt smitta.

Smitta i Frankrike

I fredags konstaterades tre fall av coronasmittade i Frankrike. Alla tre hade nyligen besökt Kina, och de har isolerats. Fallen är de första i Europa.

Han är inlagd på sjukhus sedan i går i Bordeaux, på en isolerad avdelning. Han har varit i kontakt med ett tiotal personer sedan han anlände till Frankrike, sade hälsoministern Agnès Buzyn, efter det att uppgifterna om de franska fallen offentliggjorts.

De andra två smittade personerna vårdas i Paris.

Även Australien och Malaysia har fått sina första konstaterade fall. I Malaysia handlar det om tre personer som är släkt med den man i Singapore som tidigare uppgetts vara smittad. I Australien har en person i Melbourne, som lämnade Kina förra veckan, konstaterats smittad.

Därmed har sjukdomsfall bekräftats i tolv länder, bland dem USA, Japan och Sydkorea.

Påfrestning för vården

I hela Kina införs nya åtgärder för att hitta misstänkta fall av det dödliga viruset på tåg, flyg och bussar. Kontrollstationer införs och människor som misstänks vara smittade ska omedelbart transporteras till en vårdinstans, meddelar hälsomyndigheten i ett uttalande.

Huvudstaden Peking stoppar alla långfärdsbussar till och från andra provinser från och med söndag.

I Kina påverkas 56 miljoner människor av myndigheternas beslut om att begränsa trafiken i flera städer för att hejda smittspridningen. I Wuhan stoppas nu även biltrafiken, med få undantag för myndighetsfordon, i de centrala delarna av staden.

Det var i Wuhan som viruset upptäcktes i slutet av förra året, och där innebär det höga antalet insjuknade stora påfrestningar för vården. Exempelvis börjar både skyddsdräkter och skyddsmasker ta slut.

Stort mörkertal

Kinas försvarsmakt skickade i lördags 450 läkare till Wuhan. De utskickade, som sägs ha erfarenhet av att behandla såväl sars som ebola, ska hjälpa den lokala sjukvården på plats. Dessutom planerar myndigheterna att bygga två specialsjukhus i staden, som ska behandla coronasmittade patienter.

Antalet döda i Kina har nu stigit till 41 men mörkertalet antas fortfarande vara stort. Antalet smittade uppges vara 1 287. Tillståndet för runt 200 av dem sägs vara allvarligt. Dessutom undersöks ytterligare över 1 000 misstänkta fall.

Allt detta sker under en av årets största högtider, det kinesiska nyåret, som normalt firas mycket stort och som inleds under lördagen. Men rädslan för virusets spridning gör att Peking inte vågar hålla något offentligt firande. Även i många andra städer ställs firandet in helt eller hålls mycket nedtonat.