Vattnet är väldigt kallt men när man väl tagit ett bad – det är som ett mirakel, förstår du, säger ingenjören Niraj Shukla från New Delhi till den amerikanska public servicekanalen NPR om sitt dopp.

Förorenat?

Högtiden inleddes i mitten av januari och väntas pågå till den 4 mars. Då spås 150 miljoner människor – mer än Rysslands hela befolkning – ha badat vid området där floderna Ganges, Yamuna och Saraswati möts i delstaten Uttar Pradesh.

|

Ett dopp sägs vara stärkande och kunna rena från synd. Vissa dricker till och med vattnet, något forskare och läkare avråder ifrån. Floderna är redan förorenade av avloppsvatten och närliggande industrier och att hundratals miljoner människor under några få veckor badar i dem förbättrar inte situationen.

Kumbh mela firas vart tredje år och 2019 är det staden Allahabad, eller Prayagraj som den nyligen döpts om till, som står värd. I kvarteren ner mot flodbädden rapporteras tillresandes tält stå tätt. Här samlas såväl religiösa ledare som sökare, troende indier, pilgrimer och nyfikna turister.

Poliser och bajamajor

Ibland har högtiden svärtats av tragiska konsekvenser – 2013 trampades 36 pilgrimer ihjäl vid en tågstation i just Allahabad i samband med kumbh mela. Det har även förekommit bränder i tältstäderna. För att undvika sådant har tusentals poliser och säkerhetsvakter placerats ut – liksom bajamajor och soptunnor. Extra tåg har satts in från närliggande städer, skriver tidningen Times of India.

|

Indiska tidningar är fulla av bilder på pilgrimer, många med blomstergirlanger runt halsen, som tar sina bad. Den första dagen, den 15 januari, doppade sig 14 miljoner människor, enligt Times of India.