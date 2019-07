Rådet ska styra under tre år eller något längre, meddelade AU under en presskonferens på torsdagen.

Militärjuntan har kontrollerat Sudan sedan april då mångårige presidenten Omar al-Bashir tvingades bort efter massiva folkliga protester.

Parterna hade tidigare enats om att ett övergångsråd skulle styra landet under en treårsperiod varefter nya val skulle hållas. Men Sudans proteströrelse bröt all kontakt med militärjuntan efter en attack mot en sittstrejk i huvudstaden Khartum den 3 juni. Över 100 människor dödades enligt den oppositionella läkarorganisationen Centralkommittén för sudanesiska läkare, medan militärjuntan hävdar att 61 människor dog.

"Inkluderande avtal"

Den fruktade RSF-milisen, som styrs av militärjuntans näst högste ledare Mohamed Hamdan Dagalo, har pekats ut som ansvarig för det blodiga dådet. Militärjuntan har förnekat att den beordrade attacken.

Efter intensiv medling från Etiopien och AU har parterna nu under två dagar diskuterat landets framtida styre och kommit överens.

Vi vill försäkra alla politiska och väpnade rörelser och alla som deltog i förändringen … att detta avtal är inkluderande och inte utesluter någon, säger Mohamed Hamdan Dagalo.

Utreder masskjutningen

Förslaget är att ordförandeskapet i det treåriga övergångsrådet ska innehas av militären under de första 18 månaderna och sedan tas över av de civila i 18 månader. Det är dock oklart om båda sidor skrivit under just den delen av avtalet.

Han gav inga detaljer om hur rådet skulle utformas men enligt Ahmed al-Rabie, en av de ledande protestledarna, kommer sex civila och fem militärer ingå i rådet.

Medlarna uppger också att parterna har enats om att den senaste tidens våldsamma händelser, inklusive det som inträffade den 3 juni, ska granskas i en öppen, nationell och oberoende utredning.