37 000 kvadratkilometer, eller ungefär lika stort som Jämtland. Så utbrett var istäcket den 5 mars, det datum under vintern då det var som störst. Det kan jämföras med ett istäcke på omkring 400 000 kvadratkilometer under de mest isiga vintrarna, när nästan hela Östersjön och större delen av Kattegatt täcks av is. Under en normal vinter är isutbredningen mellan 115 000 och 230 000 kvadratkilometer.

Det är med säkerhet den lägsta isutbredningen sedan år 1900. Det kan vara betydligt längre än det, men i dagsläget finns inte äldre analyser än så att tillgå, säger Isabella Grönfeldt, meterolog på SMHI:s istjänst.

I Östersjön var det – när istäcket var som störst – i princip isfritt söder om Örnsköldsvik. De stora insjöarna fick knappt någon is alls.

Vintern var extremt mild och dessutom blåsig. Det var mycket sydvästvindar som har gjort att isen brutits upp. Det behöver vara ganska vindstilla för att isen ska hinna lägga sig, säger Isabella Grönfeldt.

I framtiden väntas isen få en mindre utbredning, och isvintern bli kortare.

Vi får vänja oss vid mildare vintrar, men variationen år till år kvarstår. Vi kommer alltså fortfarande få svåra isvintrar, säger Grönfeldt.