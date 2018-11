– Jag är imponerad över hur folk agerade där i gallerian under rånet, och även före och efter rånet, säger Eva Kokkonen.

I förra veckan kunde vi berätta att chefsåklagare Eva Nemec Nordh begärt en man häktad som misstänkt för grovt rån, i attacken mot Albrekts guld i Galleria Kvarnen i oktober. Den 24-årige mannen häktades först i sin frånvaro och en nordisk arresteringsorder utfärdades. Dansk polis hittade 24-åringen och han fördes över till häktet i Östergötland.

Att polisen fattade misstankar mot den nu häktade mannen är vittnens förtjänst, enligt åklagare Eva Kokkonen som i en tidigare häktningsförhandling begärde att 24-åringen skulle hållas fortsatt häktad.

– Vittnen är och förblir vår bästa bevisning. Många har visat ett väldigt stort engagemang i det här och polisen har kunnat få en bra bild av det som hände, säger Eva Kokkonen.

Hon berömmer det flertal vittnen som ingrep under rånet för att försöka stoppa rånarna och även de vittnen som gjorde iakttagelser som de sedan ringde polisen för att berätta om. På parkeringsdäcket på gallerians tak, där rånarnas flyktbil väntade, observerade ett vittne registreringsnumret på bilen och lämnade uppgifterna till polisen. Flera personer har också kontaktat polisen och berättat om en bil som framförts vårdslöst i trafiken. Några dagar senare hittades bilen på en parkering i Ödeshög.

Efter det att rånet blev känt, hörde personer av sig till polisen och berättade om iakttagelser som de gjort före rånet.

– Tack vare det har vi kunnat få tag på den här misstänkta gärningsmannen, säger åklagare Eva Kokkonen.

I fredags hölls en ny häktningsförhandling där åklagaren begärde att 24-åringen ska hållas fortsatt häktad. Polisutredningen pågår fortfarande. Tingsrätten beslutade att ge polisen mer tid och 24-åringen ska sitta häktad till 3 december.

Mannen sitter häktad med restriktioner vilket innebär att han inte får ta kontakt med andra än sin advokat.

Enligt flera vittnesuppgifter deltog tre eller fyra personer i rånet mot Albrekts guld och vittnen har beskrivit att rånarna var beväpnade.

Mannens advokat Anders Berglund har framfört att 24-åringen förnekar brott.

Under rånet kom, enligt flera vittnesuppgifter, rånarna in i gallerian via rulltrappan från övervåningen. Efter att attacken genomförts försvann de samma väg.