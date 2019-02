– Oj! Vad stort det var! utbrister Monica Schönnesson högt när hon kommer in i replokalen på Kulturskolan i Mjölby och får syn på trumsetet längst in.

– Jag vill ju testa trummorna, men nu vet jag inte om jag törs. Jag kan ju bara spela lite ukulele.

Det trogna gänget brukar träffas på Mjölby kommuns mötesplats för seniorer, Zenit, i veckorna. Men att få gå loss på instrument som den här dagen hör inte till vanligheterna.

– Jag och min kollega satt och planerade en liknande aktivitet för ungdomar när vi kom på "Varför finns det inte för seniorer?" Två veckor senare så är vi här, säger Per-Arne Olsson som är fritidsledare på Zenit.

Det dunkar i alla möjliga takter, fingrar trevar på elgitarrerna och någon undrar vilka ackord som egentligen gäller. Fritidslotsen Robert Olsson föreslår att de kan testa att spela "Heybrother" med artisten Avicii men röstas snabbt ner. Här är det gamla rockklassiker som gäller. Monica Schönnesson kämpar på med att hitta rätt takt bakom trummorna.

– Jag är så fascinerad av trummor, de låter så mycket! Men det verkar vara mycket att hålla reda på. Hör ni mig nu? ropar hon till vännerna.

Svaret kommer snabbt av bandkollegan Christina Klasson:– Ja, vi hör dig...hela tiden.

Christina Klasson är ingen nybörjare på instrument, hon har spelat både piano, dragspel och ukulele.

– Men jag har aldrig testat att spela bas. Jag gillar basgången – det här var faktiskt jättekul!

I andra hörnet sitter Janne Edvardsson och Bertil Leek med varsin elgitarr. De har spelat en del innan och försöker hänga på Per-Arne Olsson som greppat mikrofonen till "Walking the dog" som blev en hit med Rolling Stones 1964.

– Det har alltid varit en dröm att kunna spela riktigt bra, säger Janne Edvardsson. Men det här är ju inte så svårt, bara 3-4 ackord. Nu var det visst A hela versen.

– Jag vet! Vi kan heta "A-teens"! ropar någon då. Eller kanske "A-tones"?

Pensionärsgänget skrattar och forstätter med "Teenager in love" med Dion and the Belmonts. Det verkar finnas ett litet sug efter att starta ett band ändå. Det pratas både om rockband och visgrupp och eventuella kommande spelningar. Alla verkar i alla fall övertygade om att det här inte var sista gången de bröt vardagen för en stund som rockstjärnor i Mjölby.