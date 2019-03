"Det händer nu" står det på det framtagna prospektet som ägarna till Depot Mantorp, norska Bergmantorp, använder i sitt arbete för att locka till sig nya butiker till etableringen "The One" – Östergötlands svar på "Mall of Scandinavia". Efter att ägarna gick ut med visionen för de storslagna planerna i november 2018 – det vill säga ett handels- och upplevelsecenter i Mantorp – har intresset från butiker att delta varit stort, enligt centrumledaren Thobias Lindqvist.

– Jag kan inte säga hur många som är intresserade, men ett flertal, både butiker och restauranger.

Nu pågår ett stort arbete med att träffa kunder och skicka offerter. Blir det som ägarna vill, kommer man presentera nya butiker till gallerian till sommaren.

– Det vi gör nu är att jobba mot så kallade ankarbutiker, det vill säga större kedjor. Får vi in dem så kommer fler följa efter.

Planer på utbyggnad av Depot har pågått under många år, men som vi tidigare har berättat är det den här gången utbudet av upplevelser som ska få förbipasserande att vilja köra av från E4:an. Företaget Local Market Group AB (LMG), som driver aktivitetscentrum i bland annat Tele2 Arena i Stockholm, har ritat en skiss för hur det ska se ut. Där ryms förutom ett stort vattenland, en jumpyard, laserdome och minigolf i två plan. Av ritningen att döma är upplevelsedelen av "The One" planerad i en förlängning från den befintliga fastigheten ner mot motorvägen.

– Vi har ett förkontrakt med LMG och när vi har fått klart med butiker är det bara att gasa. Jag hoppas vi ska ha 3 till 4 klara för gallerian till sommaren. Vi är ganska aggressiva när det gäller tidsplanen och tänker byggstart av "The One" försommaren 2020, säger Thobias Lindqvist.

I dagsläget står flera lokaler på nedre plan i gallerian tomma, men det nya konceptet ska alltså få trenden att vända genom att få in butiker i väntan på de större planerna. För ett par veckor sen presenterades underlaget på kommunstyrelsens sammanträde.

– Det är förstås otroligt roligt att de tror så mycket på vår kommun, görs det här fullt ut skulle det lyfta hela regionen, säger kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S).

Det nya köpcentrat är planerat utifrån rådande detaljplan och bygglovsansökan skickas först när butikerna är i hamn.

– Om det skulle bli en så stor satsning som de tänker måste också trafiksituationen diskuteras vidare.