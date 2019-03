På Toyota Material Handling i Mjölby sitter sex personer en spiraltrappa upp. Det är företagets designstudio.

Magnus Oliveira Andersson är gruppens chef och började på företaget 2006. Men ett av hans första jobb som designer var på en byrå som ritade åt BT.

– De första åren från 2006 designade jag allt själv men sedan dess har studion utökats och nu är vi fem industridesigners plus en trainee från Chalmers designutbildning, berättar Magnus.

Han pratar mycket om "the human dimension". Att designen ska sätta föraren av trucken i centrum. Sedan hör det till saken att en del av företagets forsknings- och utvecklingsavdelning nu sysslar med förarlös materialhantering, smarta "palldrönare" som själva hittar sin last, hämtar och lämnar den.

I designstudion jobbar man både med konstant förbättring av den ordinarie produktionen och med kommande koncept och innovationer för framtida materialflyttning.

– Vi vill jobba parallellt med båda delarna. Men det handlar inte bara om att rita truckar. Vi arbetar dessutom med Interaktionsdesign, användargränssnitt i produkten som användaren interagerar med, säger Magnus Oliveira Andersson.

Att rekrytera nya duktiga medarbetare till en designstudio i lilla Mjölby är inte det lättaste. För fem år sedan skapade Magnus en designtävling som också skulle fungera som en rekryteringsbas. Studenter på olika designskolor i Europa bjöds in att delta i en tävling, Toyota Logistic Design Competition, som arrangerats vartannat år sedan 2014. Just nu sitter de och filar på utskicket till nästa års version.

– Förra gången registrerade sig 1 200 studenter, vilket till slut resulterade i omkring 100 tävlingsbidrag. Vi väljer ut de vi tycker är bäst. Vinnarna utses av företagsledningen som kan se på idéerna med bredare urvalskriterier än vi designers har, menar Magnus.

Så var vinnaren 2018 till exempel en app till telefonen där mottagaren kan styra hur hens paket ska levereras den sista biten till hemmet. Billigt, kundfokuserat och praktiskt. Så kan också design av smart materialhantering se ut.

Varje tävling har ett tema. Förra gången handlade det om pakethantering. Årets tema handlar om flygfrakt: "Bagage handling – can you make it fly?". Redan förra gången var många förslag inne på paketleveranser med smarta drönare.

En av finalisterna 2014 heter Tomas Jankauskas, en då 25-årig designer från Litauen, som anställdes på Toyota MH i Mjölby och sedan dess mest arbetat med motviktstruckar som tillerkas på fabriken i italienska Bologna.

I vinter vann han ett tyskt prestigefyllt designpris där han samarbetat med en italiensk ingenjör på fabriken i Bologna. Det gäller den tunga eldrivna gaffeltruken Traigo 80. De jobbade ihop, men delvis på var sitt håll.

– Nej, det hänger ihop. "Function" och "package" är en enhet, säger Tomas på blandad engelska och svenska.

Han vänder sig mot uppfattningen om designern som en stylist. Designern tar in information från alla håll och nivåer, från städaren på golvet till vd:n högst upp.

– Vi gör inte design för någon arabisk schejk, utan för den globala marknaden för materialhantering. Det vi åstadkommer ska passa både för gruvdrift i Kiruna och för apelsinodling i Spanien, förklarar Tomas Jankauskas.

I en intervju efter att ha tagit emot priset har han sagt att de började med en skiss som något från Star Wars-filmerna. "Hellre starta med något 'crazy' och sedan arbeta sig ner, än att börja med något redan tråkigt."

I slutänden är det ergonomi och funktion som är huvudsaken. Trucken byggs runt förarens arbetsplats. "Sedan är det förstås en utmaning att placera det i en design som ser så bra ut som möjligt."

Så glamouröst är det kanske inte att designa lagertruckar. Tomas avslöjar att han nu ska vidare i karriären.

– Jag ska flytta till Japan och arbeta på Toyota Motors.