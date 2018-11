Fartygsdäcket var fullt av fraktgods från Jönköping och Gränna. Det var mest järnspisar, plogbillar och symaskiner i lasten, förutom passagerarna, när Per Brahe avgick vid 23-tiden den 18 november 1918 mot Hästholmen. Blåsten tilltog ute i mörkret och blev till stormvindar. När färden nästan var slut svängde de in mot Hästholmen. Då kom vinden hårt in från sidan och fick den osurrade däckslasten på glid. Per Brahe kantrade i Vättern och samtliga 24 ombordvarande omkom.

– Kapten Boja är inte återfunnen, han stod nog kvar på bryggan när de svåra byarna kom men spolades av när vågorna slog in. Han ville för övrigt inte lägga ut från Gränna på grund av vädret men rederiet trodde på ett stillsammare förlopp, säger föreläsaren Björn Hanell.

Ceremonierna började i Hästholmens bygdegård under lördagen med musik samt tal om marinarkeologi. Spektakulärt avrundades sen kvällen med nattdyk. Dykare tog då med sig en krans ut till förlisningsplatsen i vattnet. Det blev också en filmvisning under söndagen om den kända konstnären John Bauer och hans familj, som också hörde till offren för olyckan.

– Fyra år efter förlisningen lyckades man bärga fartyget och Per Brahe gled in i Hästholmen med masten upp. Båten städades ur på gods och kroppar. När den torkat ville man kolla om ångpannan var hel. De fyllde på med bränsle och tände på. Den fungerade och bildade ånga. Det gjorde också maskineriet när någon provade att dra i spaken, säger Björn Hanell.

Minneshelgen avrundades med en fackelmarsch till Västra Tollstads kyrka där offrens namn lästes upp.