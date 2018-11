På tisdagskvällen bjöd Mjölby kommun in Mantorpsborna till fritidsgården vid Vifolkaskolan för att diskutera otrygghet och störande inslag. Ett lag bestående av en handfull tjänstemän från kommunen, en polis, fältsekreterare, fritidsledare och politiker stod redo att svara på frågor och ta emot synpunkter från invånarna. Men uppslutningen blev inte så stor som kommunen hade hoppats på då endast sju personer dök upp.

– Jag hade hoppats att det skulle vara fler personer här. Med tanke på hur mycket diskussioner det har varit om det här i Mantorp så är det synd att det inte kom fler – det här hade varit ett perfekt tillfälle att kunna prata med politiker och tjänstemän ansikte mot ansikte, säger Roger Max, säkerhetssamordnare på Mjölby kommun.

De som ändå kom dit fick först ta del av de synpunkter som under oktober kom in till kommunens hemsida där invånarna fått markera otrygga platser på orten. Av de 16 synpunkter som lämnats in handlade de flesta om dålig eller obefintlig belysning på olika offentliga platser. Representanter från kommunens service- och teknikförvaltning förklarade att det är hjälpsamt om medborgarna hör av sig om felaktigheter till kommunens hemsida – annars kan det dröja innan fel upptäcks.

Men den riktigt heta potatisen under kvällen handlade om Vifolkaskolans parkering som i många års tid har tagits över av högljudda ungdomar på helgkvällarna. En kvinna som bor i närheten av parkeringen berättade om så höga ljudnivåer från musik och bilmotorer att väggarna skakar och att parkeringen fylls med skräp. En rad åtgärder har redan gjorts, bland annat har ett staket satts upp vilket ska göra ytan lite trängre och inte bjuda in till buskörning och närvaro av Securitas och polis har ökat. Inom kort kommer även en skylt sättas upp som förkunnar att all parkering på platsen är förbjuden mellan klockan 23 – 05. Från polisens håll önskas att fler ska anmäla störande inslag – anmälningar som i sig sällan leder till något men som syns i statistiken som kan ha påverkan på politiska beslut.

– Förr försökte vi få in ungdomarna på Mantorp park men där ville de inte vara. Ungdomarna vill visa upp sig och sina bilar och vi kommer alltid ha den här typen av bekymmer – det har funnits konstant sedan 50-talet, säger Tony Andersson (S).