Under det senaste dygnet har flera våldsamma händelser skakat landet. Det handlar om skottdramat på Malmö centralstation, två sprängningar i Malmö och åtminstone fem skjutningar på olika platser i landet. Till det kommer den kraftiga explosionen i centrala Linköping i fredags.

Man talar ofta om att saker är extremt allvarliga, men det här raserar ju hela samhällskontraktet för människor. Det här har pågått under så lång tid nu, och jag ställer mig frågan: när ska regeringen börja ta ansvar?, säger Moderaternas (M) rättspolitiske talesperson Johan Forssell.

Det här är en epidemi som måste stoppas.

Förslag om visitationszoner

Under de senaste åren har fler skjutningar inträffat i Sverige än tidigare. Hittills i år har antalet legat relativt konstant jämfört med i fjol. Polisen räknar till drygt 100 skjutningar fram till och med maj (de senaste händelserna har inte hunnit läggas in i statistiken), jämfört med sammanlagt 306 under hela 2018. Malmöpolisen har dessutom märkt av en ökande trend med sprängningar.

Morgan Johansson säger att de senaste dygnens händelser är ett uttryck för att det funnits en etablerad, organiserad kriminalitet i Sverige under många år, och att det inte finns några genvägar för att lösa problemet.

Det handlar om att bura in gärningsmännen en och en, helt enkelt. Jag har fullt förtroende för polisens arbete för att försöka hitta de individer som det handlar om och att lagföra dem, säger han.

M vill genomföra reformer för att få bukt med problemen, bland annat skärpa straffen för narkotikaförsäljning och vapenbrott samt införa särskilda visitationszoner för att kunna leta efter vapen och sprängmedel.

Eftersom vi vet att mycket är gängrelaterat vill vi ha en särskild gängbestämmelse där man fördubblar straffen för gängrelaterad kriminalitet, säger Forssell.

Är skeptisk

Johansson hänvisar till att straffen för grova vapenbrott skärptes i fjol, samt att det väntas utredningsbetänkande i juli om att eventuellt sänka gränsen för vad som utgör ett grovt vapenbrott. Han nämner också att riksdagen ska ta ställning till ett förslag om utökade möjligheter till datalagring för att lättare kunna kartlägga kriminella.

Johansson är däremot skeptisk till förslaget om särskilda visitationszoner eftersom han tycker att det verkar vara ineffektivt.

Jag tror att det är bättre att satsa på kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser. Då kommer polisen också lättare få belägg för eventuella brott som begås, säger han.

Hyllar nya vapenlagen

Även om antalet skjutningar ligger stabilt minskar inte antalet döda i skjutningar. Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning (Noa), kommenterade utvecklingen för TT i början av juni:

Vi ser att skjutningarna minskar i antal och att antalet skadade i skjutningar minskar. Antalet döda är dock konstant, och det är helt oacceptabelt givetvis, sade han.

Löfving framhöll att polisen tydligt prioriterar att hitta unga män som "går ute på stan med skarpladdade vapen" och lyfte den nya vapenlagen som ett effektivt verktyg.

Jag tror att vi hittills i år har låst in och fått domstolen att häkta mellan 120 och 130 sådana unga män, sade Löfving.