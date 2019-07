Söndag kväll påträffades en kropp i en buske i Sankt Petersburg.

Kroppen, som enligt nyhetsbyrån Reuters bar spår av kniv-, och strypvåld, identifierades snart som Jelena Grigorjeva – en 41-årig välkänd aktivist, djupt engagerad i bland annat kampen för hbtq-personers rättigheter i Ryssland.

Några dagar tidigare hade en ökänd sajt släckts ned på nätet.

"Ett spel"

Sajten, som under ett års tid hade blockerats men dykt upp igen under snarlika adresser, kallade sig "Saw" – ett namn stulet från den närmast kultklassade skräckfilmsfranchisen där en psykopat tvingar människor att bli försökskaniner i ett dödligt spel.

På samma sätt var den här sajten utformad som ett spel, säger hbtq-aktivisten Svetlana Zacharova på telefon från Sankt Petersburg till TT.

Det var en lista. De publicerade bild, adresser och namn på hbtq-personer och aktivister, och uppmanade andra att attackera dem. De som gjorde det utlovades en belöning, säger hon.

Ett av namnen var Jelena Grigorjeva.

Homofobin ökar

Hbtq-personers rättigheter har länge varit på tillbakagång i Ryssland. 2013 undertecknade president Vladimir Putin en lag som förbjuder "propaganda för icketraditionella sexuella umgängen", ett grepp som följdes av nationella protester och internationella fördömanden.

Officiellt är lagen tänkt att "skydda traditionella familjevärderingar". Men i praktiken har den förvärrat stigmatiseringen och diskrimineringen av sexuella minoriteter, enligt en dom i Europadomstolen för mänskliga rättigheter från 2017.

Lagen är ett klassiskt exempel på statligt sanktionerad homofobi. Vi vet också att den har gett upphov till en utbredd homofobi i samhället, eftersom den signalerar att hbtq-personer strider mot moralen och att det är okej att ge sig på dem, säger Tanja Loksjina på Human Rights Watch i Moskva.

Efter att lagen infördes 2013 ökade hatbrotten mot hbtq-personer, enligt en rapport från Human Rights Watch. Hur många som utsätts i dag är svårt att avgöra, eftersom tillförlitlig statistik är svår att föra.

Många vågar inte anmäla av rädsla för att tvingas komma ut, eller för att de inte tror att det kommer leda till någonting. Det råder i princip straffrihet för förövarna, säger Tanja Loksjina.

Inga bevis

Jelena Grigorjevas våldsamma död har chockat Rysslands hbtq-kretsar. På tisdagen samlades en grupp aktivister i Sankt Petersburg med plakat för att hedra hennes minne, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Det är ännu inte känt om mordet har en koppling till att hennes namn hängdes ut på den blockerade sajten. Jelena Grigorjeva mottog också flera dödshot strax innan hon dog – hot som polisen trots många anmälningar aldrig utredde.

Men för oss hbtq-aktivister är hoten en vardag. Vi vet att det oftast bara är tomma ord, säger Svetlana Zacharova.

Men, säger hon, för Rysslands hbtq-befolkning spelar det ingen roll. Rädslan har gripit tag ändå.

Folk känner sig som måltavlor. Jag känner en aktivist som också stod på listan, och han fruktar för sitt liv.