Demokraterna har de senaste tre dagarna lagt fram sin sak i senaten, sina skäl till att USA:s president bör bli avsatt. På fredagen avhandlas den andra anklagelsepunkten: Hur Trump försökte stoppa kongressen från att utreda misstankarna om att han pressade Ukrainas regering att utreda en av hans politiska konkurrenter på hemmaplan, Joe Biden.

De försöker påvisa att vittnen stoppats från att berätta vad de vet, att komprometterande handlingar har hållits tillbaka och att administrationen på många sätt försökte dölja påtryckningsförsök mot Ukraina.

President Trump försökte fuska, blev påkommen och sedan jobbade han hårt för att dölja det, säger Hakeem Jeffries, demokratisk ledamot från representanthuset och en av de som agerar ett slags åklagare i prövningen i senaten.

De hade för bestämd avsikt att förhindra kongressen och det amerikanska folket från att få veta något om presidentens korrupta beteende, fortsätter han, enligt The New York Times.

"Ta bort henne. Okej?"

"Gör er av med henne!" utropar Donald Trump i en tidigare okänd ljudinspelning som ABC News publicerade på fredagen.

Han uppges tala om Marie Yovanovitch, USA:s tidigare ambassadör i Ukraina, som var ett av nyckelvittnena i riksrättsförhören i representanthuset. Hon fick sparken i maj 2019, ungefär två månader innan Trumps uppmärksammade telefonsamtal med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

En medarbetare till Trumps personlige advokat Rudy Giuliani har inom ramarna för en annan rättsprocess vittnat om hur han och en annan man hade i uppdrag att förmå ukrainska myndigheter att inleda en utredning av Joe Biden, och att det där ingick att försöka få bort Marie Yovanovitch från ambassadörsposten.

"Få ut henne i morgon. Jag bryr mig inte. Få ut henne i morgon. Ta bort henne. Okej? Gör det", säger Trump i inspelningen, som ska ha gjorts vid ett möte med bland andra de två Giuliani-medarbetarna.

Ljudklippet kan, om det vidimeras, stärka Demokraternas framställan om att Trump aktivt försökte få bort Marie Yovanovitch för att hon sågs som ett hinder för att kunna utöva påtryckningar på Ukraina.

Önskar mer utrymme

Medan processen gick vidare i senaten under fredagen stod Trump själv några kvarter bort och talade inför en stor samling abortmotståndare. Han kommenterade förloppet via Twitter, där han skrev att Demokraterna upprepar samma saker om och om igen, för att de vill "använda ALL sin tid, även om det är fel sak att göra".

Demokraterna vill dock ha mer tid och utrymme för att bygga upp sina bevis. Senaten bestämmer löpande hur riksrätten ska genomföras och ska inom kort avgöra om det får kallas nya vittnen och läggas fram bevis som framkommit sedan processen i representanthuset.

Hittills har Demokraterna inte lyckats få igenom detta, men hoppas kunna övertyga åtminstone några republikaner.

Det här är ett viktigt ögonblick. Och man vet inte hur denna känsla av konstitutionellt och historiskt ansvar väger på axlarna, säger partiets gruppledare i senaten, Chuck Schumer.

Vi vet att vi aldrig kommer att komma åt Trump. Men fyra republikanska senatorer kan kliva fram och säga att vi behöver vittnen och dokument.

Bland andra vicepresidenten Mike Pence, utrikesminister Mike Pompe och Vita husets stabschef Mick Mulvaney har vägrat att vittna.

"Inte sedan Washington"

Under torsdagen lade Demokraterna fram anklagelserna om maktmissbruk mot Trump. Det handlar om själva påtryckningsförsöken mot Ukraina.

Adam Schiff, en av Demokraternas "åklagare", sade att man inte kan lita på att presidenten gör vad som är rätt för landet, men att man kan lita på att han gör vad som är rätt för honom själv.

Han gör det nu. Han har gjort det förut. Han gör det de kommande månaderna. Han gör det i valet om vi låter honom. Det är därför ni, om ni finner honom skyldig, måste komma fram till att han ska avsättas.

Trump använde sitt ämbetes makt för att få främmande makt att agera till gagn för honom själv, slog Schiffs kollega Jerry Nadler fast.

Sedan president George Washingtons tillträde 1789 har ingen president missbrukat sin makt på detta sätt.

När "åklagarsidan" har lagt fram sina ståndpunkter är det försvarets tur att argumentera för sin sak i tre dagar. Om Demokraterna inte lyckas övertyga minst fyra republikaner om att få lägga fram ytterligare bevis kan den rättegångsliknande prövningen vara över redan nästa vecka, då Trump väntas bli frikänd.

Demokraterna är långt ifrån den majoritet på två tredjedelar i senaten som krävs för fällande dom.