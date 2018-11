Det har varit och är fortfarande en vecka med många speciella dagar. Gustav Adolfsdagen i tisdags. Det är kanske inte den mest uppmärksammade dagen i almanackan, i alla fall inte i våra trakter, om man bortser från att konditorierna brukar saluföra bakelsen som är uppkallad efter den svenske 1600-talskungen. Dagen firas emellertid större på andra håll i landet, framför allt i de stora studentstäderna. Något som kunde konstateras var emellertid att det natten till den 6 november var väldigt dimmigt, vilket kunde ge viss koppling till det där slaget vid Lützen, där kungen stupade.

Under lördagen är det Mårtensafton, som också är större i andra delar av Sverige. Då främst söderut, i Skåne. Det är framför allt gåsmiddagen, med svartsoppa till förrätt, som vi förknippar med Mårtensafton. Själv har jag viss känsla för denna dag, vilket hänger ihop med att min far var både kock och skåning. Under min tid i vårt familjeföretag inom restaurangbranschen var det full fart på "gåsfronten" under november. Vi tillagade till och med svartsoppa som såldes i en av de lokala matbutikerna i Tranås. Själv gillar jag gås, men är inget större fan av svartsoppa. Det kan ha sin förklaring i en smått traumatisk upplevelse under mina tidiga år, då jag misstog en bunke med kall svartsoppa som stod i kylen för chokladpudding...

Och under söndagen är det Fars dag. Strumpor eller slips, undrar vad jag får? Skämt åsido, undrar om dessa klassiska presenter fortfarande är storsäljare inför Fars dag? Det brukar suckas en del över hur kommersiella Mors dag och Fars dag är, men i dessa tider då det finns särskilda dagar för snart vartenda bakverk och andra dagar för ännu märkligare saker, så känns det trots allt ganska okej att man uppmärksammar sin mamma eller pappa lite extra.

Läs mer:Ska du fira Grynkorvens dag? Här har du fler märkliga temadagar

***

På lördagskvällen rullas den röda mattan ut vid Team Sportia-hallen. Det är dags för Motalagalan. Vi från MVT finns förstås där tillsammans med våra tre nominerade till utmärkelsen "Årets Motalaförebild": Robin Nordh, DanijelaAcimovic och Rolf Larsson. Om ni vill se vem av dem som får priset, så rekommenderar jag att ni surfar in på mvt.se under kvällen, för där rapporterar vi live från galan med start klockan 18.30.

Trevlig helg!