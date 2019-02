När det gäller anmälningar för att få delta i evenemanget säger Anders Björkman i Kärleksveckans ledningsgrupp:

– Allting tyder på att vi ligger på ungefär samma antal som tidigare. Jag skulle tro att vi kommer att landa på mellan 70 och 90 programinslag.

Årets tema är "Villkorslös kärlek – en källa till livskraft" och han menar att det är ett tema som gör det lätt för många att skapa en bra programpunkt.

– Det känns som ett bra och lämpligt tema för en sådan här vecka.

Vad håller de då på med just nu när det gäller planeringen?

– Vi stämmer av med de som redan har kommit in med anmälningar och med de som vi väntar oss få den här veckan och i början på nästa vecka. Om det är några som vi har haft kontakt med och som har aviserat att de tänker lämna in en anmälan så behöver vi kolla att allt det kommer in. Det som inte skickas in via vår hemsida kommer inte med i programmet, så därför är det viktigt att alla som har tänkt att göra något verkligen skickar in det, säger Anders Björkman. Sista anmälningsdag är den 1 mars.

Han berättar att tanken är just att samla ihop arrangemang som andra ansvarar för.

– Själva arrangerar vi bara inledningen, avslutningen och så har vi lite extra engagemang i några musikkaféer.

Det finns några saker som är nya för i år.

– Invigningen är på Hallen, där har vi inte haft det förut. Så kommer det att bli ett par grejer under Earth Hour, på ett annat sätt än tidigare.

Han sammanfattar läget i stort:

– Det ser bra ut!