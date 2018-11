I januari 2018 valde Motala kommun och polisen att fokusera på Charlottenborg i sitt medborgarlöfte. Anledningen var att flera i området kände sig otrygga, och att det fanns problem med snatteri och skadegörelse. Nu har antalet anmälda brott på platsen minskat med 30 procent.

– Det är glädjande att se såna här satsningar, jätteimponerande, säger Kåre Friberg, kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarlöftet mellan Motala kommun och lokalpolisområdet Motala är en del av det samverksansavtal som finns mellan aktörerna, och ett nytt löfte skrivs under varje år. Under onsdagen signerades både samverkansavtalet och ett nytt medborgarlöfte av Kåre Friberg och Hanna Sjögren, chef för lokalpolisområde Motala. Men det löfte man skrev under var samma som förra året.

– Ett år är en för kort period. Vi vill finnas i Charlottenborg mycket längre än vad vi först tänkte, även fast vi redan sett fina resultat, säger Hanna Sjögren.

2019 kommer man att fortsätta arbeta med att göra Charlottenborg till en tryggare plats genom trygghetsvandringar, polisnärvaro, fritidsaktiviteter och översikt av belysning och buskage.

– Just nu gör vi mer än vad som står i löftet, säger Josefin Arvidsson, kommunpolis.

I vanliga fall för man en dialog med medborgarna innan varje medborgarlöfte. Så är det dock inte i år.

– Men jag tror att medborgarna känner att det skulle bli jättetokigt om vi bara släppte Charlottenborg. Då skulle statistiken åka upp igen, man måste ha is i magen, säger Josefin Arvidsson.