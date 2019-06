Det var enligt polisen strax före klockan 01 under natten mot måndagen som en väktare rapporterade att någon brutit sig in i en butik på Kungsgatan i Motala. En sten hade troligtvis använts för att krossa en fönsterruta till butiken. Enligt polisen ska företrädare för butiken ha förklarat att föremål försvunnit från butiken under natten.

Polisen utreder ärendet som stöld genom inbrott.