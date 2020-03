Motala Expo som skulle hållits under fredagen och lördagen ställs in. Beslutet togs hos Tillväxt Motala under tisdagseftermiddagen efter att Folkhälsomyndigheten haft en ny presskonferens där man högt risken för allmän smittspridning gällande coronaviruset.

– Vi har följt utvecklingen hela tiden, men när myndigheten gick ut och höjde smittrisken så bedömde vi att det var läge att ta det här beslutet, säger Magnus Lindberg, vd på Tillväxt Motala.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också i dialog med regeringen kommit fram till avgränsningar vid större evenemang. Beskedet var dock att varje evenemang behöver bedömas utifrån sina förutsättningar.

|

Under dagarna som gått när det rapporterats om utvecklingen kring coronasmittan har Tillväxt Motala höjt beredskapen. Det innebar bland annat att all mat beställts i portionsförpackningar och att det förberetts för handsprit vid varje monter. Men till slut valde man ändå att ta beslutet av hänsyn till både utställarna och de Motalabor som planerat att besöka evenemanget.

– Det känns som en stor risk som vi inte ville ta, det kändes inte värt det. Samtidigt är det givetvis jättetråkigt att behöva ställa in, säger Magnus Lindberg.

Under tisdagen ägnade personalen på Tillväxt Motala eftermiddagen och kvällen åt att ringa samarbetspartners och utställare. Enligt Magnus Lindberg har responsen från alla inblandade varit bra när man fått beskedet.

– Man har stor förståelse för att vi tagit det här beslutet. Det är ingen som inte ställs sig bakom det. Vi vet att det funnits viss oro och vissa känner nog lite lättnad att vi valt att ta det här beslutet, säger han.

Totalt var cirka 125 utställare anmälda till den stora företagsmässan som förra året lockade mässan omkring 7000 besökare.

– Det är ett stort jobb för både oss och utställarna att förbereda, men det här känns som rätt beslut. Med tanke på den feedback och respons som vi fått så känns det bra, även om det var ett tufft beslut, säger Magnus Lindberg.

Finns det någon möjlighet att det blir ett Motala Expo senare i år och att ni bara flyttar datumet?

– Vi är där i dagsläget. Det är inte den frågan som vi jobbar med just nu. Vi får se lite längre fram hur vi tänker framöver, säger Magnus Lindberg.