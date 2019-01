Stödet fördelas till de åtta partier som röstats in i kommunfullmäktige med ett grundstöd på 52 650 kronor plus 26 325 kronor per vunnet mandat (av 57).

I fallande skala innebär det att Socialdemokraterna kan kvittera ut 500 175 kronor och därefter Moderaterna 447 525, Sverigedemokraterna 263 250, Vänsterpartiet 157 950, Liberalerna 157 950, Centerpartiet 157 950, Kristdemokraterna 131 625, och Miljöpartiet 105 300 kronor.

Kommunfullmäktige fastställer fördelningen i februari.

Hur pengar sedan används ska alltid redovisas senast 30 juni påföljande år tillsammans med ett granskningsutlåtande, och här är det tillåtet att revidera sig själv. Kommunen kan heller inte ha några synpunkter på vad pengarna gått till.