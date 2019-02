Barn- och elevombudet (Beo) vid Skolinspektionen har efter anmälan från en anhörig ansett att skolpersonal vid tillfället agerade mer fysiskt mot eleven än nödvändigt.

Skolan beskrev i sitt yttrande över händelsen att eleven under en rast pekat finger mot och spottat på andra elever. Ett oönskat beteende som skolan försökte stoppa. Men när upprepade tillsägelser inte fungerade valde en ur personalen att fånga in barnet och bära det liggandes i famnen cirka 50 meter in i skolan.

Beo reagerade på att barnet bars då det vid tillfället inte ska ha funnits någon överhängande fara för eleven eller någon annan i närheten.

Det konstateras att rektorn skyndsamt utredde händelserna genom samtal med berörd skolpersonal. Men det hölls inget samtal med eleven om de specifika händelserna, något som också kritiserades av Beo.

Motala kommun kan i sitt yttrande över skadeståndskravet inte finna att eleven kränkts och vill följaktligen få beslutet omprövat.

I ett förtydligande av händelseförloppet nämns att eleven dessutom ska ha kallat andra barn vid fula ord och även spottat på den personal som ingrep. Men enligt kommunen ska inte eleven ha gjort något motstånd utan behållit lugnet även som buren. Därför anser man att situationen inte kan ha medfört någon olägenhet.

Vidare framhålls att personalens agerande inte var avsett som ett straff utan syftet var att bryta en situation där ordningen var påtagligt störd.

Slutligen refereras till två rättsfall där fysiska ingrepp i skolmiljö av ansetts befogade när tillsägelser inte hjälpt.