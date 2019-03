Lovisa och Maria går tredje året på handelsprogrammet på Carlsund utbildningscentrum. Som gymnasiearbete har de valt att väcka liv i en webbshop som fallit i dvala – Aldora presentbutiken. Ägare av webbshoppen är systrarna Emelie Karlberg och Madeleine Arvidsson som driver Room 99.

Sedan November har Lovisa och Maria jobbat med webbshoppen två dagar i veckan, plus all tid de dagligen lagt ned på att sköta de sociala medierna. I arbetsuppgifterna ingår att hålla hemsidan uppdaterad med varor, uppdatera sociala medier och slå in och paketera kundernas ordrar.

– Du ska kunna köpa en färdig, inslagen, present, berättar Maria som svar på vad idéen bakom hemsidan är.

Lovisa och Maria berättar att de också jobbat med att göra hemsidan enhetlig och estetiskt tilltalande.

Det började med att Lovisa och Maria gjorde sin praktik hos Room 99, där de visade framfötterna. Lovisa och Maria fick därför förtroendet att lägga sin hand på Aldora och få liv i hemsidan.

Målen för webbshoppen var högt satta, tio ordrar per dag och 10 000 följare på Instagram. Än är de inte riktigt där, men de berättar att de har ett flertal ordrar i veckan och att de har höjt antalet följare på Instagram från omkring 40 stycken till 230.

Efter studenten är det lite osäkert vad som händer, men båda är överens om att de lärt sig mycket och att det varit givande att jobba med något praktiskt och inte bara läst teorin i skolan.

– Drömmen är att starta något eget liknande det här, konstaterar Maria.