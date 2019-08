Under sommaren har kommunen haft återkommande problem med skadegörelse på den utrymda Råssnässkolan. Den igenbommade skolan har återkommande haft påhälsningar av barn och unga som brutit sig in, men som också eldat i och kring lokalerna. Man har också förstört byggnader och anläggningar intill den stängda skolan. Eftersom läget utvecklats till en säkerhetsrisk valde kommunen under sommaren att ta in vakten som patrullerade i området kvällar och nätter.

Nu har man fått besked om att skolan kan rivas. Under vecka 35 påbörjas det arbetet. Till dess kommer vakterna att vara kvar.

– De har varit där varje dygn. Vi väljer att inte släppa eftersom det är en säkerhetsrisk och eftersom vi har ansvaret, säger biträdande kommundirektör Jimmy Szigeti.

Totalt har det hittills kostat 75 000 kronor att ha vakterna på plats. Vad slutsumman landar på är oklart och beror på hur länge till man behöver insatserna. Klart är dock att hela området nu kommer att stängslas in, inför rivningsarbetet.

När kommunen tillsammans med Securitas och Brottsförebyggande rådet nyligen hade möte för att diskutera skadegörelsen fick de olika verksamheten en rad uppdrag att jobba med för att fortsätta försöka förhindra ytterligare åverkan.

– Från fritidsgårdarnas sida har man redan nu börjat titta på hur man ska hantera kommande lov. Det är ju en balansgång att hantera att både driva fritidsgårdarna och ha andra insatser, säger Jimmy Szigeti.

Den 1 september börjar också de nyinrättade fältsekreterarna att arbeta. Också där tittar man på hur deras tjänster ska kunna användas för att hantera situationen på Väster.

Misstanken är att skadegörelsen utförs av barn och ungdomar. I arbetsgruppen som träffades har man också talat om behovet av att få till ett ökat föräldraansvar.

– Föräldrarna har ett ansvar för sina barn. En del i arbetet som vi nu tittar på är att försöka få till föräldravandringar i området, säger Jimmy Szigeti och fortsätter senare:

– Vi måste få med föräldrarna på tåget. Man har ett ansvar att se till att barnen och ungdomarna faktiskt kommer hem ordentligt på kvällarna istället.