I våras öppnade The King sin verksamhet i en av restauranglokalerna vid Stora Torget. I lokalen har det tidigare funnits nattklubbsverksamhet och The King för vidare den traditionen. Under sommaren har dock grannar reagerat på ljudvolymer från anläggningens terass. I ett brev till kommunen skriver exempelvis en boende att det "både skramlar i fönster och vibrerar i golv".

– Vi har fått in totalt sju klagomål om att det är höga ljudvolymer nattetid på fredagar och lördagar. Det är från terassen som det kommer störande ljud från midnatt och fram till 03, säger Per Linnér på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Han har efter klagomålen varit hos ägaren till The King och gått igenom synpunkterna som kommit in och förklarat att kommunen kommer att gå vidare och göra en ljudmätning hemma hos de klagande.

– Skulle det då visa sig att det är för höga ljudnivåer så kommer vi att informera dem om att vi går vidare med en fortsatt tillsyn, säger Per Linnér.

Enligt honom handlar det sedan om mycket kommunikation mellan kommunen och nattklubben.

– Hur vi sedan går vidare beror på vilken respons som vi får från verksamheten, säger Per Linnér och fortsätter:

– Det är okej att spela musik, så länge det är under tillåtna riskvärden. Ofta är det basljuden som är problemet. Att förklara hur högt det får låta från till exempel en nattklubb är svårt, men i det fall man kan höra musik och basljud tydligt i ett sovrum så är det sannolikt över riktvärdena.

De senaste åren har kommunen haft ett antal uppmärksammade ärenden som gällt ljudvolymen på uteställen.

– Men vi hanterar inte det här annorlunda än andra kommuner, säger Per Linnér.

Shaffe Jai Oghli, ägare till The King, säger att de snart kommer att stänga terassen för i år. Vidare säger han att de ska se över vilka åtgärder som kan göras för att minska ljuden från lokalerna. Samtidigt menar han dock att det inte kommer så mycket ljud från deras verksamhet.

– Det är bara fredagar och lördagar mellan 23 och 03. Det är inte länge alls. Och bor man inne i stan så måste man förstå att då är det nattliv. Man måste acceptera att det kommer ljud utifrån gatan, säger han och fortsätter:

– Annars får vi en död stad. Jag tycker att kommunen måste bli tuffare där och förklara att det är som det är.