Enligt RFSL Motalas ordförande Robin Nordh har man tidigare fått mellan cirka 15-30 000 kronor beroende på hur stora evenemangen har varit. Han är påtagligt besviken över det nu uteblivna bidraget:

– Tidigare har vi fått ungefär den budget vi har bett om och då har vi fått den via kommunens kultur- och fritidskontor. Men vid maktskiftet så har de tagit bort alla sådana evenemangspengar.

Nordh anser att det är "enormt viktigt" att de har plattformar som festivalen för att "synas och höras" och det blir en festival även i år säger han.

– Vi kommer att arrangera "Rainbow Festival" den 31:a augusti. Vi löser det, med eller utan kommunen.

Hur kommer man då att lösa det ekonomiska?

– Det finns en massa bidrag att söka, men det är synd att kommunen bara har dragit sig ur.

Åsa Grellsgård, fritidschef, bekräftar i ett mail att det inte blir något bidrag till festivalen:

"Vi har fått direktiv från kommunledningen att alla bidrag till evenemang skall dras in under 2019 på grund av besparingar. Det är flera evenemang som drabbas. Vi hoppas att det kan komma tillbaka under 2020, men det vet jag inte i dagsläget".

Kommunen ska i år spara stora summor. En del i det är bidragen som Åsa Grellsgård berör.

–Vi har inte pekat ut någon särskild grupp, men alla våra bidrag måste ses över. Alla ska tas upp och tittas på innan man förnyar och förlänger. Det uppdraget har vi från kommunstyrelsen gett till förvaltningarna, säger kommunalrådet Kåre Friberg (M).