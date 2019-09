Det har blivit dags för partierna att redovisa hur de använt det partistöd som de får från Motala kommun. För 2018 fanns totalt 1,9 miljoner kronor som Motala kommun skulle betala ut till partierna. Medlen fördelas ut utifrån hur stora partierna är.

För att få ta del av pengarna ska partierna enligt kommunallagen lämna in redovisning och granskningsrapport om hur medlen använts. Detta har det tidigare funnits brister kring, bland annat att materialen kommit in för sent. Därför har det också varit diskussioner kring hur redovisningen från partierna egentligen ska hanteras.

I år har samtliga partier lämnat in sin redovisning och uppfyller därmed kommunens reglemente så att de ska kunna få nytt partistöd utbetalat. Men såväl tjänstemän som politikerna uppmärksammar brister i redovisningen. Bland annat är det ett parti som bara lämnat in en verksamhetsberättelse utan några belopp specificerade. I andra fall är det granskningsrapporterna som brister.

– Vi har haft uppe frågan tidigare om att det borde finnas en blankett för hur den här informationen ska skickas in så att alla gör lika. Det skulle göra allting mer lätthanterligt och öppet, säger oppositionsråd Elias Georges (S).

Han anser att det är viktigt att partierna är öppna med hur de använder kommunens bidrag.

– Om man skulle ha ett mer transparent system så skulle det vara bättre för alla. Jag hoppas verkligen att partiernas gruppledare tar med sig den här frågan och jobbar vidare med den, säger han.