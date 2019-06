Detaljplanerna för områdena som Lalandia vill köpa är just nu överklagade och ligger för avgörande hos mark- och miljödomstolen i Växjö. Där vågar man i dagsläget inte säga någonting om när man tror att ett avgörande kan komma. Just nu går man igenom detaljplanerna och de synpunkter som kommit in och därefter kommer man att göra en ny bedömning om det behövs ytterligare kompletteringar och hur en tidsplan skulle kunna se ut. Det närmar sig semestertider, men mark- och miljödomstolen har för avsikt att jobba med ärendena även under sommaren.

För kommunen och Lalandia innebär det just nu en hel del väntan. Men det innebär inte att man inte gör någonting.

– Vi arbetar på. Just nu håller vi på att ta fram detaljritningar för våra lägenheter. Vi har också fått en prislapp på vad de kommer att kosta att bygga, säger Lalandias vd Jan Harrit.

Hur mycket kommer husen att kosta?

– Det kan jag inte gå ut med, säger Jan Harrit.

Lalandia tittar också vidare på utformningen av deras huvudanläggning. Vad anläggningen ska innehålla har man nu enligt Jan Harrit en god idé om. Det som just nu står på att-göra-listan handlar om att tillsammans med kommunen gå igenom mer i detalj hur Lalandias anläggning och den kommunala simhallen ska se ut tillsammans.

– Det ska vi sitta ner med efter sommaren, säger Jan Harrit.