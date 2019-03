Mannen och kvinnan lärde känna varandra via sociala medier under 2018. De umgicks en tid, men sedan ville kvinnan bryta. Mannen har erkänt att han ringt och skickat sms till henne efter det. Totalt handlar det om cirka 300 samtal och lika många sms, men även andra meddelanden under åtta dagar. Han har uppgett att han drack mycket alkohol under den här perioden.

Tingsrätten anser att kvinnan har blivit utsatt för störande kontakter och att gärningarna kränkt henne "på ett kännbart sätt".

Mannen döms till dagsböter. Han ska även betala 10 000 kronor i skadestånd till kvinnan.