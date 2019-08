Det var under natten till tisdag som mannen i 50-årsåldern misstänks ha stulit en bil från ett tidningsbud i Motala.

– Han dyker upp vid kontoret som tidningsbuden utgår ifrån. Han lurar sig med i bilen och ger sken av att han ska lära sig rundorna, säger förundersökningsledare Marcus Hoppe hos Motalapolisen.

När tidningsbudet stannade till under rundan uppges den misstänkte ha hoppat över till förarsätet och kört ifrån platsen. Polisen fick samtal om tillgreppet klockan 02.23.

Några minuter senare gick inbrottslarmet på bensinstationen Preem på Östermalmsgatan. Tidningsbilen hade kraschat in i butiksentrén. När polis anlände till platsen var föraren försvunnen.

Händelsen fångades av mackens övervakningskameror.

– Man kan se på filmen att han kommer in på Preem och bara kör rakt in i entrén. Sedan backar han ut lite och kör in en gång till. Därefter kliver han ur bilen och går därifrån.

Marcus Hoppe uppger att den misstänkte omhändertogs enligt LOB några timmar senare, vid sjutiden. Polisen påträffade honom kraftigt påverkad i centrala delarna av Motala.

– Under morgonen kommer vi fram till att det är samma person som man kan se på övervakningsfilmen, säger Marcus Hoppe.

Vid lunchtid på tisdagen pågick förhör med den misstänkte, som är hemmahörande i Motala och känd av polisen sedan tidigare. Anhållningsskäl saknas och han kommer att försättas på fri fot efter avslutat förhör.

Misstankarna gäller tillgrepp av fortskaffningsmedel samt försök till stöld alternativt skadegörelse.