Under onsdagen uppgav Expressen att smittspridningen i Danmark ökat dramatiskt under senare tid. Danska regeringen tog därmed beslutet att man inom kort kommer att stänga alla offentliga förskolor och skolor under två veckors tid.

I förra veckan reste sex elever på Carlsund, från tre olika program, till Lalandia, för att praktisera. Enligt P-G Andersson, lärare på Turismprogrammet, mår dock Motalaungdomarna väl. De följer de restriktioner som badlandet satt upp samt hur de ska ta hand om sig själva. Anläggningen ska även ha en egen sjukstuga.

Trots de skärpta reglerna i landet, för att försöka förhindra smittspridningen, är Motalaläraren lugn.

|

– Vi får inte halvpanik utan följer Lalandias och Danmarks beslut, säger P-G Andersson.

Han säger också att skolan har daglig kontakt med eleverna som flyger från Billund till Arlanda under fredagen.

I nuläget, säger han, finns inga restriktioner kring om att de bör hålla sig ifrån skolan en tid efter hemkomsten.

En av skolans rektorer, Peter Johansson, säger att de riktlinjer som följs är att man ska gå till skolan om man inte uppvisar några symptom.

Enligt rektorn har det förekommit falsk ryktesspridning i sociala medier om att Carlsund haft ett fall av Corona-virus och att man därför tvingades stänga under tisdagen. Detta är dock felaktigt, poängterar han.

– Vi uppdaterar varje dag med Motala kommuns krisledningsgrupp och vi har inga kända fall, säger Peter Johansson.