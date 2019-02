Folkspel delar ut miljoner till Östergötlands föreningsliv. Föreningar i länet har sålt lotter för närmare 18,4 miljoner kronor under förra året. Nu får föreningarna ta del av överskottet på 7,3 miljoner kronor.

– Det finns inget annat spelbolag som kommer i närheten av att kunna bidra med så mycket till så många föreningar. Detta tack vare alla föreningar som säljer och alla som köper Sverigelotten eller Bingolotter, säger Hans Sahlin, vd på Folkspel i ett pressmeddelande.

Hjulsbro IK i Linköping är den förenings som sålt mest i Östergötland. Föreningen har sålt lotter för 930 500 kronor. Med på listan över de tio föreningar som sålde mest under 2018 finns två Motalaföreningar. Borens IK kommer på andra plats och har sålt för drygt en halv miljon.

Tiondeplatsen tas av Reumatikerföreningen Motala-Vadstena som är en förening med runt 340 medlemmar, men som alltså ändå ligger i toppskiktet när det gäller att sälja lotter.

– Vi försöker hänga på och sälja varje vecka, säger Håkan Fransson, vice ordförande och lotteriansvarig i föreningen.

Framförallt är det han själv och två andra i föreningen som säljer lotter.

– Vi har ju fått en fast kundkrets, säger han.

Dessutom har de en person som ibland säljer lotter på Östenssons vid Verkstadstorget. Den försäljningen sker mest när det är storhelger, uppesittarkvällar, månadsfinaler och liknande.

Pengarna de får in via lottförsäljningen går tillbaka in i föreningens verksamhet.