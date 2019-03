TasneemDawood är kontorsansvarig på företaget. Det är också hennes Motalabakgrund och engagemang som är anledningen till att Fiks Group har etablerat sig i här. De ser hela Östergötland som sitt arbetsfält. Bemanningsföretaget finns sedan tidigare i Mälardalen med huvudkontor i Eskilstuna och ingår i Almega. Anledningen till etableringen här, är att det i området finns kontakter att utgå ifrån, att Motala är en industristad och att man också vill växa i Östergötland.

Fiks har under året som man funnits i Motala, drivit projektet presentationsteknik i samarbete med integrationsledarna M&D (Mödrar&Döttrar) via Motala kommun. Via Fiks kunde man sedan dela ut diplom och stå som referens på cv:t för samtliga deltagare i kursen. Allt för att underlätta för dem när de söker arbete.

De har också haft en körkortsutbildning på arabiska. En utbildning som man erbjöd gratis för att hjälpa fler att komma ut i arbete.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen jobbar man också med projektet Stöd och matchning. Den vänder sig till sig till arbetssökande som snabbt vill ut i arbetslivet.

Namnet då, vad betyder det?

– Fiks Group. Fixare, vi fixar det. Vi jobbar mot lagerlogistik, det är vårt största område, men även inom vård. Vi hjälper till i andra branscher men vår fokus är lagerindustri/logistik. Vi är ett bemanningsföretag till 70 procent och arbetar sedan till 30 procent med stöd och matchning. Fiks Group är ett bemanningsföretag, för att stödja samhället och hjälpa arbetslösa.

Hur många har ni fått ut i jobb under första året i Motala?

– En exakt siffra kan jag inte säga, men på ett ungefär är det 20 personer under den tid vi har funnits här i Motala. Då är det personer inom Motala kommun.

Ni vill växa i Östergötland, hur tänker ni då?

– Vi vill växa i Östergötland som ett bemanningsföretag. Inom lagerindustri och vård så klart. Hjälpa ännu fler att komma ut i arbete. Särskilt för de som bor här i Motala. Men i framtiden växa i Linköping, Norrköping. Om behovet skulle uppstå så skulle vi öppna kontor på de orterna. Men det beror lite på hur det kommer att se ut i framtiden. Vi satsar för att bli större och större. I dagsläget är vi här i Motala, utgår härifrån och bearbetar hela Östergötland.

Hur ser den närmaste framtiden ut?

– Det ser ljusare ut. Fler kommer ut i jobb och vi arbetar med en ny kund så det rullar på. Det är en bra period nu.